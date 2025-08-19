VIDEO Imagini dramatice de la Cincinnati: lui Sinner i s-a făcut rău pe teren. „Nu mai pot!“

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liderul mondial a ratat șansa câștigării unui nou trofeu, fiind nevoit să abandoneze, după numai 23 de minute, în finala cu marele său rival, Carlos Alcaraz (2 ATP).

Jannik Sinner e de acum într-o veritabilă cursă contracronometru, pentru a fi apt de joc pentru US Open 2025 (24 august – 7 septembrie), ultimul Grand Slam al anului.

Având în vedere ce a pățit, luni seara, italianul va face investigații amănunțite pentru a afla diagnosticul medicilor. La prima vedere însă, va merge, la New York, și va fi prezent, la US Open. Din păcate pentru Sinner, el a lăsat o treabă neterminată, la Cincinnati.

Aici, fanii au așteptat cu sufletul la gură meciul pentru trofeu, care i-a adus pe primii doi jucători ai lumii față în față, pentru a 4-a oară, în acest sezon. În precedentele trei confruntări, toate finale, Alcaraz a câștigat la Roma și la Roland Garros, în timp ce Sinner s-a impus la Wimbledon.

Finala de la Cincinnati a durat doar cinci game-uri

Din păcate, de această dată, finala de la Cincinnati a fost una fără istoric. Pentru că lui Sinner i s-a făcut rău pe teren și a abandonat, după numai cinci game-uri, toate câștigate de Alcaraz. 

După ce s-a așezat pe margine și a fost vizibil epuizat, cu stări de amețeală, Sinner a luat decizia de a renunța la joc. Când și-a mai revenit un pic, a luat microfonul și a cerut scuze, în fața publicului, potrivit Eurosport.

De obicei, încep prin a vorbi despre adversarul meu, dar astăzi trebuie să încep cu voi (n.r. cei din tribune). Îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc. De ieri, nu mă simt prea bine. Am crezut că starea mea se va îmbunătăți în timpul serii, dar s-a înrăutățit. Am încercat să joc măcar pentru a termina meciul rapid, dar nu am reușit să țin lucrurile sub control. Îmi pare foarte rău pentru voi toți. Știu că unii dintre voi ar fi trebuit să muncească sau să facă altceva într-o zi de luni, așa că îmi pare foarte rău“, a spus Sinner.

