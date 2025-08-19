Jannik Sinner e de acum într-o veritabilă cursă contracronometru, pentru a fi apt de joc pentru US Open 2025 (24 august – 7 septembrie), ultimul Grand Slam al anului.

Având în vedere ce a pățit, luni seara, italianul va face investigații amănunțite pentru a afla diagnosticul medicilor. La prima vedere însă, va merge, la New York, și va fi prezent, la US Open. Din păcate pentru Sinner, el a lăsat o treabă neterminată, la Cincinnati.

Aici, fanii au așteptat cu sufletul la gură meciul pentru trofeu, care i-a adus pe primii doi jucători ai lumii față în față, pentru a 4-a oară, în acest sezon. În precedentele trei confruntări, toate finale, Alcaraz a câștigat la Roma și la Roland Garros, în timp ce Sinner s-a impus la Wimbledon.

Finala de la Cincinnati a durat doar cinci game-uri

Din păcate, de această dată, finala de la Cincinnati a fost una fără istoric. Pentru că lui Sinner i s-a făcut rău pe teren și a abandonat, după numai cinci game-uri, toate câștigate de Alcaraz.

