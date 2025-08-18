FCSB, fără Alibec la Aberdeen. Radunovic și Șut, incerți

Alibec, revenit la FCSB în această vară, s-a accidentat la genunchi de la primul meci al sezonului, iar ulterior a acuzat și alte probleme medicale, reușind să mai evolueze doar în duelurile cu Dinamo (3-4) și Shkendija (1-2).



Atacantul, care nu a fost în lot nici la derby-ul cu Rapid (2-2) de duminică, are șanse minime să facă deplasarea în Scoția pentru turul cu Aberdeen, anunță Mihai Stoica. Oficialul campioanei transmite că șeptarul campioanei ar trebui să fie apt pentru partida de Superliga cu FC Argeș (duminică) și returul cu Aberdeen (joia viitoare).



Risto Radunovic (pubalgie) și Adrian Șut (în afara lotului la meciul cu Rapid după o durere resimțită la antrenamente) sunt și ei incerți pentru meciul din Scoția.



"Alibec e bine din punct de vedere medical, dar nu are încă ritm. Nu cred că va face deplasarea în Scoția, dar e foarte important pentru el să se antreneze foarte bine săptămâna asta pentru a-l avea cu FC Argeș și mai ales pentru returul cu Aberdeen. Nu cred eu că meciul tur de la Aberdeen va rezolva ecuația. Nici pentru ei, noi pentru noi.



Probabil vor rămâne și cei mici acasă. Și mai sunt doi jucători dintre senatorii de drept la care sunt semne de întrebare - Risto Radunovic și Adrian Șut. În rest, sunt ok toți", a spus Mihai Stoica, luni seară, la Prima Sport.

Lotul lui FCSB pentru dubla cu Aberdeen din play-off-ul Europa League



La fel ca la dubla cu Drita, FCSB mizează pe Malcom Edjouma, "reactivat" după ce în startul sezonului fusese trecut pe lista de transferuri și exclus de pe listele LPF și UEFA.



De pe lista UEFA a lui FCSB, Adrian Șut este singurul jucător în pericol de suspendare. Mijlocașul a încasat două cartonașe galbene în dubla cu Drita și va rata returul cu Aberdeen în cazul în care va fi avertizat la meciul din Scoția.

