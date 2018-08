FIFA THE BEST | Astazi se anunta cel mai bun jucator din 2018! Cristiano Ronaldo, Luka Modric sau Mo Salah! Cum arata restul topului

A treia editie a trofeului FIFA Best va fi acordata in aceasta seara la evenimentul de la Monaco la care va avea loc si tragerea la sorti pentru grupele UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo a castigat in primele 2 editii dupa incheierea parteneriatului cu France Football ce a dus la fuziunea dintre FIFA World Player of the Year si Ballon d'Or.

Finalist in precendentele editii, Leo Messi nu a mai prins podiumul, fiind doar pe locul 5. Astfel, Cristiano Ronaldo, marele favorit, se va lupta pentru trofeu cu Luka Modric, vicecampion mondial si castigator al UEFA Champions League, si Mohamed Salah, finalist al UEFA Champions League si al 2-lea cel mai bun marcator din Europa in sezonul trecut, dupa Leo Messi.

Tot astazi va fi anuntata si cea mai buna jucatoare, dar si cel mai bun portar, fundas, mijlocas si atacant.

Iata cum arata restul topului:

4 Antoine Griezmann (Atlético & Franta) – 72 puncte

5 Lionel Messi (Barcelona & Argentina) – 55 puncte

6 Kylian Mbappé (PSG & Franta) – 43 puncte

7 Kevin De Bruyne (Manchester City & Belgia) – 28 puncte

8 Raphaël Varane (Real Madrid & Franta) – 23 puncte

9 Eden Hazard (Chelsea & Belgia) – 15 puncte

10 Sergio Ramos (Real Madrid & Spania) – 12 puncte