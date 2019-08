OFICIAL | Ei sunt cei trei nominalizati pentru titlul de JUCATORUL ANULUI! Cum arata cotele in acest moment si cine e marele favorit

UEFA a anuntat numele celor 3 finalisti ai cursei pentru titlul de jucatorul anului.

Leo Messi, Cristiano Ronaldo si Virgil Van Dijk sunt cei trei finalisti ai cursei pentru titlul de UEFA Player of the year. Anuntul a fost facut astazi, iar castigatorul va fi desemnat pe 29 august, la tragerea la sorti a grupelor UEFA Champions League 2019/2019.

Castigator al Ligii Campionilor si al Supercupei Europei, Virgil Van Dijk poate fi primul fundas de la Cannavaro incoace desemnat cel mai bun jucator al anului. Fostul mare aparator italian a cucerit Balonul de Aur in urma cu 13 ani. In urma cu un an, UEFA si L'Equipe au decis sa isi separe drumurile si sa acorde premii separate pentru titlul de cel mai bun jucator.

Pentru acordarea titlului UEFA Player of the year au votat 80 de antrenori care au participat in sezonul trecut in UEFA Champions League si Europa League, precum si 55 de jurnalisti.

Pe locurile 4, 5 si 6 s-au clasat trei jucatori de la Liverpool: Alisson, Sadio Mane si Mohamed Salah.

Cotele la pariuri

Virgil Van Dijk - intre 1.50 si 1.62

Leo Messi - intre 2.20 si 3.00

Cristiano Ronaldo - intre 14 si 20