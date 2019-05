Mbappe, DECLARATIE SOC dupa ce a fost desemnat jucatorul anului in Franta: "Vreau mai multa responsabilitate, la PSG sau in alta parte!" Explicatia imediata a jucatorului

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Fotbalistul francez a marturisit ca acesta era singurul titlu care-i lipsea si s-a declarat bucuros sa-l primeasca.

Totusi, atacantul in varsta de 20 de ani a tras un semnal de alarma care nu a ramas nebagat in seama de cei din public. Mbappe a lasat de inteles ca nu exclude o despartire de clubul francez.

"Acesta era singurul titlu care-mi lipsea. Am descoperit aici o multime de lucruri si simt ca poate este timpul pentru o responsabilitate mai mare. Sper ca va fi cu PSG, ceea ce mi-ar face placere, sau poate in alta parte, cu un proiect nou. Oricum, vreau sa va multumesc!", a spus Kylian Mbappe dupa ce a primit premiul.

Dupa discurs, tanarul jucator a fost asaltat de jurnalisti in zona mixta, pentru a clarifica declaratiile facute.

"Am spus ceea ce am avut de spus. Cand esti prezent la un eveniment atat de important, poti transmite mesaje. Cred ca am transmis mesajul meu. Daca as spune mai mult, cred ca as merge prea departe. Am spus ceea ce aveam de spus la ceremonie", a declarat Mbappe, potrivit ESPN.