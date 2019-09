Cristiano Ronaldo rescrie istoria: a 10-a oara jucatorul anului in Portugalia. Ce jucatori a batut

Primul titlu de cel mai bun jucator al Portugaliei l-a castigat in 2007 si de atunci doar doi jucatori au reusit sa ii fure lui Cristiano Ronaldo acest titlu, Simão Sabrosa in 2010 si Pepe in 2014. Ceilalti doi nominalizati de anul acesta au fost Joao Felix si Bernardo Silva.

La primirea prermiului Cristiano Ronaldo a declarat: "A fost un an extrem de complicat la nivel personal. Nu lasa pe nimeni sa te traga in jos!"

Ajuns la 34 de ani, Cristiano Ronaldo continua sa impresioneze si ramane cel mai bun jucator din tara sa si unul dintre cei mai buni din lume. Cristiano Ronaldo a reusit in 2019 sa castige si Cupa Natiunilor intr-o finala in care Portugalia a invins-o pe Olanda cu 1-0.

La ceremonie, Sir Alex Ferguson, care i-a fost manager in perioada in care Cristiano Ronaldo juca la Manchester United a declarat: "Ma uit inapoi si vad un tanar de 17 ani care a venit la United, ai progresat ca om si esti un sportiv fantastic. A fost o placere sa te cunosc, sa lucrez cu tine si sa iti vad progresul."

Sir Alex on Cristiano: “I look back and see a young lad at 17 years of age when you came to United, how you’ve progressed as a human being and a fantastic sportsman. You’ve been a pleasure for me to have known, to work with and to see you progress.” #mufc pic.twitter.com/guAYoAd0fc