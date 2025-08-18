Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a criticat prestația lui Siyabonga Ngezana din finalul jocului. Sud-africanul a gafat la ambele doluri marcate de Elvir Koljic, în special la cel de-al doilea, când a pierdut mingea în fața lui Andrei Borza, la o fază din preajma propriului careu.

Mihai Stoica, după Rapid - FCSB 2-2: "Un meci aproape perfect stricat de Ngezana"

Deși îi reproșează erorile lui Ngezana, Mihai Stoica amintește că sud-africanul a avut două sezoane foarte bune în tricoul lui FCSB.

"N-am ce să-i reproșez lui Kovacs, chiar dacă e fault în atac la primul gol al Rapidului. Îl împinge clar Koljic pe Ngezana, dar lăsând jocul liber pe toată suprafața terenului, nu trebuie careurile să facă notă discordantă. Dacă asta e maniera ta de arbitraj, arbitrează așa și n-am niciun fel de problemă.



Un meci aproape perfect stricat de un jucător, dar se întâmplă. Clar că-l culpabilizează toată lumea pentru că cel puțin la golul al doilea e o greșeală impardonabilă. Poți să greșești neintenționat, dar el a făcut o greșeală intenționată. În loc să joace faza aia simplu, serios ca un fundaș central de națională, așa cum este, el a încercat să... și mai erau 3 minute din meci. Nu mai spun că puteam să mai luăm un gol și să pierdem meciul. Am fi intrat în istorie.



Nu se reproșează la noi în vestiar lucrurile astea. Ngezana a jucat perfect doi ani. A greșit o dată. Ce să faci acum? Să-i pui în cârcă? Foarte mulți au făcut greșeli impardonabile și am trecut peste toate", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, după Rapid - FCSB 2-2.

