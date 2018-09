Anuntul momentului! Ronaldo era in drum spre avion, dar si-a anulat zborul spre Monaco! Ce a facut dupa ce a aflat ca NU e jucatorul anului in Champions League

Aflat in drum spre aeroport, Cristiano s-a intors din drum in momentul in care a aflat ca nu el este castigatorul trofeului, anunta ESPN.

Tottusport merge mai departe. Scrie ca Ronaldo il banuieste pe Florentino Perez de implicare in rezultatul final al anchetei UEFA.

Daca ar fi ajuns la Monaco, portughezul n-ar fi plecat cu mana goala inapoi la Torino. A fost castigatorul premiului pentru cel mai bun atacant din Champions League 2017 - 2018.



Antrenorul lui Juventus, Max Allegri, a fost pus sa comenteze informatiile la conferinta de presa dinaintea partidei cu Parma: "Decizia lui Cristiano de a nu participa la tragerea la sorti a grupelor Champions League este una personala si ea trebuie respectata. A avut un sezon 2017-2018 fantastic. Acum, la noi, se antreneaza foarte bine si e intr-o forma de top!"



???? @OfficialAllegri: "@Cristiano's decision not to attend the #UCLdraw was a personal one and it must be respected. He had an incredible 2017/18 season. Now for us, he is training very well and is in top shape."#ParmaJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/sLWplwrQmu