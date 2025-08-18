După ce au pierdut în etapa precedentă cu 4-1 în Ghencea, cu Steaua, cei de la Concordia Chiajna s-a revanșat cu Ceahlăul, pe teren propriu, pe care au învins-o cu un nemilos 8-0.



Ilfovenii lui Nicolae Dică au tranșat soarta partidei încă din prima repriză, când au înscris de trei ori, dar recitalul a continuat și în partea secundă.



Eșecul i-a fost fatal antrenorului italian Marco Veronese (49 de ani), care va fi dat afară de la Ceahlăul. Prin vocea președintelui Angelo Alistar, clubul transmite că așteaptă o ”demisie de onoare” din partea acestuia.



Ceahlăul Piatra Neamț îl dă afară pe Veronese



„S-a văzut foarte urât, o echipă ruptă. Cel mai rău, la un moment dat simți că nu merge nimic, la 5-0 te retragi, te așezi, limitezi proporțiile. Dar nu am văzut nicio reacție. Nici din partea antrenorului, nici a jucătorilor cu experiență.



Așteptăm o demisie de onoare. Așa ar fi corect după un asemenea rezultat. Este cel mai rușinos rezultat din istoria fotbalului nemțean.



Am simțit o rușine foarte mare. A fost și Adi Iencsi la meci, ne-am simțit umiliți. În mod normal, cine are personalitate și mândrie ridică mâna și pleacă după un astfel de rezultat. Și dacă nu pleacă, suntem dispuși la orice decizie.



Luni vom avea o ședință la club și vom lua decizia care se impune. Cert este că nu se mai poate continua așa”, a spus Angelo Alistar, potrivit Liga2.ro.



Demiterea lui Veronese vine după ce Ceahlăul a avut un început promițător de sezon, cu o victorie și un rezultat de egalitate, dar și cu o victorie în Cupa României.



În următoarea etapă din Liga 2, Concordia Chiajna se va deplasa pe terenul celor de la FC Bacău, în timp ce Ceahlăul va primi vizita celor de la CS Dinamo, echipa lui Florin Bratu.

