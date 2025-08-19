Unicul gol al înfruntării i-a aparținut fundașului croat Dino Mikanovic, care a profitat de assist-ul lui Andrei Gheorghiță și l-a învins pe Buzbuchi.

Dino Mikanovic, ”șifonat” după Farul - U Cluj 0-1

La finalul jocului, Dino Mikanovic și-a făcut apariția ca un adevărat războinic la flash-interviu.

Cu capul bandajat, sânge pe tricou și câteva lovituri vizibile pe tricou, semn că a avut parte de câteva dueluri grele în flancul drept al apărării clujenilor, Mikanovic a vorbit despre duelul cu Farul, dar și despre primele sale impresii despre campionatul României.

”Azi a fost un meci foarte dur chiar și când jucam 11 la 11. Sunt foarte fericit pentru echipă, am muncit, am luptat. Nu e important că am înscris, e important că am luat trei puncte la Cluj. Suntem mulți jucători noi în echipă, mai avem nevoie de timp pentru a ne adapta.

E un campionat greu, chiar și echipele de jos pot învinge echipele de pe primele locuri. E interesant. Avem șase zile să ne pregătim pentru un nou joc. Vreu să devenim o echipă. Când ai o echipă bună, când ai un vestiar unit, cred că totul devine mai ușor”, a spus Dino Mikanovic după meci.

