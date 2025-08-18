După ce a trecut de kosovarii de la Drita, campioana României mai are un singur ”hop” până la tabloul principal din UEFA Europa League, o performanță care ar aduce sume importante de bani în conturile clubului patronat de Gigi Becali.

Miza financiară e uriașă, iar omul care decide totul la FCSB a pus accentul, în repetate rânduri, pe importanța calificării în Champions League sau Europa League. Concret, campioana va avea asigurat, din partea forului european, un pot de cel puțin șapte milioane de euro dacă trece de Aberdeen!

Miză financiară uriașă pentru FCSB, înainte de duelul cu Aberdeen

Pe lângă cei 500.000 de euro pentru calificarea în play-off, în cazul în care FCSB va reuși să învingă gruparea scoțiană, va primi încă 4,3 milioane de euro de la UEFA pentru accederea în faza principală din Europa League. Pe lângă acești bani se adaugă încă 870.000 de euro din market pool și 1,2 milioane de euro pentru coeficientul clubului din ultimii zece ani, potrivit unei analize a specialiștilor de la Football Meets Data.

Astfel, FCSB ar putea avea din start șapte milioane de euro în conturi, la care se vor adăuga alți bani în funcție de rezultatele echipei din faza principală, vânzarea de bilete, dar și o eventuală calificare în fazele eliminatorii.

Evident, sunt și echipe care vor primi mai mulți bani pentru aceeași performanță. Fenerbahce, de exemplu, se va alege din start cu 16 milioane de euro pentru o calificare pe tabloul principal din Europa League. Diferența este făcută la market pool, unde turcii primesc din start șase milioane de euro, dar și la coeficientul pentru ultimii zece ani, unde ajung la 2,1 milioane de euro.

Cine va arbitra Aberdeen - FCSB (joi, de la 21:45)

La centru va fi olandezul de origine turcă, Serdar Gözübüyük (39 de ani). El va fi ajutat de Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce rezervă va fi Joey Kooij. În Camera VAR se vor afla Pol van Boekel şi Robin Hensgens.

Gözübüyük e un arbitru foarte generos în ceea ce privește acordarea cartonașelor. În acest sezon, deși a condus doar trei partide oficiale, Serdar Gözübüyük a acordat 18 „galbene“. De asemenea, a dictat două lovituri de la 11 metri. De fapt, acesta e un alt capitol la care se remarcă centralul olandez. Pentru că, în sezonul trecut, el a dat 15 penalty-uri, în cele 44 de meciuri pe care le-a condus, la centru.

