Fotbalul intra intr-o ERA noua! Dupa 12 ani, Messi n-a mai prins finala pentru jucatorul anului! Ce alt "greu" a fost ignorat de FIFA!

FIFA a anuntat finalistii de la gala The Best, programata pe 24 septembrie la Londra.

Cristiano Ronaldo, Luka Modric si Mo Salah sunt cei trei finalisti ai galei FIFA The Best. Dupa 12 ani, Leo Messi nu a mai prins finala pentru un premiu individual oferit de FIFA, fie ca s-a numit The Best, sau Balonul de Aur, cand forul mondial colabora cu revista France Football.

Messi a fost al doilea in 2007 si 2008 la gala FIFA World Player si castigator al trofeului in 2009. Din 2010, FIFA a colaborat cu France Football si a inceput sa acorde Balonul de Aur, trofeu cucerit de messi in 2010, 2011 si 2012. In 2013 si 2014, Messi s-a clasat pe locul 2, in urma lui Ronaldo, iar apoi l-a castigat in 2015 din nou.

Din 2016, FIFA s-a despartit de Frace Football si a inceput sa acorde premiul The Best, iar Cristiano Ronaldo l-a castigat de fiecare data, cu Messi finalist.

Messi a castigat titlul de campion si Cupa Spaniei cu Barcelona si a fost golgheterul Spaniei si al Europei. Barca a iesit insa in sferturile de finala ale Champions League, iar Argentina a fost eliminata in optimi de Franta la Cupa Mondiala.

Din finala de anul acesta lipseste si un alt jucator considerat favorit inainte de anuntarea finalistilor, francezul Antoine Griezmann. Acesta a cucerit trofeul Europa League cu Atletico Madrid si Cupa Mondiala cu nationala Frantei in Rusia. In locul lui Griezmann, in finala si-a facut aparitia Salah, cel care n-a castigat niciun trofeu cu Liverpool in sezonul trecut. Egipteanul nu a avut o evolutie deosebita nici la Cupa Mondiala, acolo unde a parasit competitia din faza grupelor. Salah a fost insa golgheterul Angliei si al doilea marcator al Europei, in urma lui Messi.