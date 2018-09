FIFA THE BEST | Cristiano Ronaldo, Modric si Salah, FINALISTI in cursa pentru titlul de Jucatorul Anului! VOTEAZA AICI!

Cristiano Ronaldo e favorit pentru castigarea unui nou trofeu.

Ronaldo a pierdut titlul de cel mai bun jucator din sezonul trecut de Champions League, insa se poate revansa la gala FIFA The Best. Portughezul e unul dintre cei trei finalisti, alaturi de Luka Modric si Mohamed Salah. Fostul sau coleg de la Real Madrid, Modric, i-a furat premiul din Champions League, insa acum Ronaldo e favorit sa se impuna la gala FIFA de la Londra, programata pe 24 septembrie.



Modric a avut un sezon fantastic, plus finala Cupei Mondiale cu nationala Croatiei. Mohamed Salah a fost golgheterul Premier League si unul dintre cei mai buni jucatori din Liga Campionilor in sezonul trecut.



In finala pentru premiul oferit celui mai bun antrenor al anului, Zinedine Zidane se lupta cu finalistii de la Cupa Mondiala, Zlatko Dalic si Didier Deschamps la gala FIFA The Best.



Portarul anului va fi ales intre Thibaut Courtois, francezul Hugo Lloris si danezul Kasper Schmeichel.



La premiul Puskas pentru cel mai frumos gol, Bale, Cheryshev, Christodoulopoulos, Ronaldo, Messi, Quaresma sau Salah se lupta cu favoritul Pavard, care a inscris superb in optimile Cupei Mondiale contra Argentinei.