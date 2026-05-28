”Regele” a semnat cu Federația Română de Fotbal un contract valabil pe patru ani. Hagi are un singur obiectiv la prima reprezentativă: să-i readucă pe tricolor pe prima scenă a fotbalului mondial.

Hagi va debuta în al doilea mandat al său pe banca naționalei săptămâna viitoare. Marți, 2 iunie, România o întâlnește pe Georgia la Tbilisi (20:00), iar vineri, 6 iunie, de la 20:45, naționala o înfruntă la București pe Țara Galilor.

Ce a avut de zis Cosmin Olăroiu după ce Hagi a preluat naționala României: ”Asta sigur nu-i lipsește”

Cosmin Olăroiu, care a dezvăluit AICI că nu ar refuza naționala, a spus într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro că Hagi a fost un jucător colosal și că nu-i va lipsi cu siguranță curajul în mandatul său pe banca primei reprezentative.

”A fost un jucător colosal, care a avut curaj cât 100 de jucători la un loc. Nu cred că-i lipsește curajul lui Gică, așa că eu îi urez numai succes!”, a spus Cosmin Olăroiu.

După jocurile de pregătire din iunie, România va începe parcursul în Liga Națiunilor la sfârșit de septembrie. Tricolorii fac parte din Grupa 4, urna valorică ”C”, alături de Suedia, Polonia și Bosnia.

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).