Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

După un deceniu la Manchester City, aventura lui Josep Guardiola (55 de ani) la această formație se apropie de sfârșit. Ceea ce îl transformă pe tehnicianul iberic în cel mai căutat antrenor din fotbalul mondial, la ora actuală.
Și, așa cum era de așteptat, primii care l-au asaltat pe Pep sunt conducătorii fotbalului din zona arabă. Pentru că aici, resursele financiare sunt aproape nelimitate, iar ambițiile foarte mari. Așa se face că, la doar câteva zile după ce a confirmat că va părăsi City, Guardiola are deja o ofertă concretă. De la naționala Emiratelor!
Olăroiu vrea să se întoarcă la munca de club. Guardiola, dorit în locul său
În acest moment, reprezentativa arabă e pregătită de Cosmin Olăroiu (56 de ani), cel mai bine plătit om din sportul românesc. Fostul antrenor al FCSB-ului a ajuns la acest statut datorită rezultatelor sale istorice, în Emirate.
Problema e că Oli dă semne că ar vrea să renunțe la banca Emiratelor, pentru a reveni la munca de antrenor de club, mult mai tentată pentru el. În acest context, șefii Federației din Abu-Dhabi au aflat din timp că trebuie să găsească un înlocuitor pentru tehnicianul român, mai ales că urmează două competiții mari: Arab Cup 2026 (Jeddah, 23 septembrie – 6 octombrie) și Cupa Asiei din 2027 (Arabia Saudită, 7 ianuarie – 5 febeuarie).
Potrivit jurnaliștilor din Emirate, Josep Guardiola tocmai a fost abordat de șefii fotbalului din micuțul stat din zona Golfului Persic, în vederea înlocuirii lui Olăroiu. Asta în cazul în care românul va pleca, într-adevăr, în următoarele săptămâni.
Jurnaliștii arabi au notat că, înainte de a-și anunța plecarea de la City, Guardiola fusese ofertat și de naționala Arabiei Saudite, dar și de prima reprezentativă a Marocului. Ambele naționale sunt calificate pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).
Presa din Emirate a dezvăluit că, în cazul în care Guardiola va spune „nu“, iar Olăroiu va opta pentru a pleca de la echipa națională, șefii federației au și un „Plan B“. Pe lista lor se află și croatul Zlatko Dalić (59 de ani). Acesta ia în calcul să plece de la echipa națională a țării sale după turneul final din Canada, Mexic și SUA.