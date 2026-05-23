Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

După un deceniu la Manchester City, aventura lui Josep Guardiola (55 de ani) la această formație se apropie de sfârșit. Ceea ce îl transformă pe tehnicianul iberic în cel mai căutat antrenor din fotbalul mondial, la ora actuală. Și, așa cum era de așteptat, primii care l-au asaltat pe Pep sunt conducătorii fotbalului din zona arabă. Pentru că aici, resursele financiare sunt aproape nelimitate, iar ambițiile foarte mari. Așa se face că, la doar câteva zile după ce a confirmat că va părăsi City, Guardiola are deja o ofertă concretă. De la naționala Emiratelor!

Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor din mai 2025

Jurnaliștii arabi au notat că, înainte de a-și anunța plecarea de la City, Guardiola fusese ofertat și de naționala Arabiei Saudite, dar și de prima reprezentativă a Marocului. Ambele naționale sunt calificate pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie). Presa din Emirate a dezvăluit că, în cazul în care Guardiola va spune „nu“, iar Olăroiu va opta pentru a pleca de la echipa națională, șefii federației au și un „Plan B“. Pe lista lor se află și croatul Zlatko Dalić (59 de ani). Acesta ia în calcul să plece de la echipa națională a țării sale după turneul final din Canada, Mexic și SUA.