„Am meritat să retrogradăm!” Dezamăgire mare la Sibiu după ce Hermannstadt a căzut în Liga 2

La finalul partidei, atacantul sibienilor, Cristian Neguț, s-a arătat dezamăgit de rezultat, dar a avut puterea să recunoască faptul că echipa sa nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe teren.
„Am meritat să retrogradăm. Și dacă ne pregăteam altfel și ei ne băteau, tot nu era suficient. A fost un an greu de la început. Am sperat că o scoatem la capăt la acest meci, dar din păcate nu am reușit. E greu să-mi găsesc cuvintele acum.
Se caută vinovați la Sibiu
Primul mi s-a părut penalty clar. Al doilea a fost acordat foarte ușor, nici nu cred că a fost. Nu mai dăm vina pe nimeni. Noi suntem principalii vinovați. De la conducere până la doamna de la spălătorie. Tot anul înseamnă că n-am făcut ceva bine. Fie noi, fie ei. Am fost rău total”, a spus Cristian Neguț după ce Hermannstadt a retrogradat.
În urma acestui rezultat, Dorinel Munteanu bifează a patra retrogradare din carieră, de această dată cu FC Hermannstadt.