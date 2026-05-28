Meciul Steaua - Rapid, reeditarea sfertului UEFAntastic din 2006, va fi redat în exclusivitate pe VOYO, joi, pe 28 mai, de la ora 20:00.
Cosmin Olăroiu, din nou antrenorul roș-albaștrilor
Cosmin Olăroiu s-a reunit cu jucătorii alături de care a reușit o performanță incredibilă la echipa bucureșteană în 2006.
Roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, actuala Europa League, după ce în faza „sferturilor” au eliminat-o pe Rapid.
În prezent tehnicianul naționalei Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu le-a vorbit foștilor săi elevi înaintea marelui meci de pe VOYO, de la ora 20:00.
UEFAntasticii revin pe VOYO, azi, de la 20:00
În urmă cu 20 de ani, Steaua s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA, după un 1-1 în Giulești și un 0-0 în returul de pe Stadionul Național „Lia Manoliu”.
În tur au marcat Bănel Nicoliță pentru Steaua și Viorel Moldovan pentru Rapid. Regula golului din deplasare a făcut diferența între cele două rivale bucureștene.
Echipa Stelei
- Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea
- Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos
- Antrenor principal: Cosmin Olăroiu
- Antrenori secunzi: Cătălin Necula și Dumitru Bolborea
- Antrenor portari: Vasile Iordache
- Preparator fizic: Marian Lupu
Echipa Rapidului
- Portari: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă
- Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja
- Antrenor principal: Răzvan Lucescu
- Antrenor secund: Marian Rada
- Medic: Marian Dumitru
- Maseur: Gică Păun
- Magazioner: Cornel Mateiași
- Team Manager: Mihai Stoica
- Ofițer de presă: Cristi Costache
- Director executiv: Constantin Zotta
Arbitrii la centru vor fi Cristi Balaj și Alexandru Tudor, iar asistenții vor fi Aurel Oniță și Octavian Șovre.