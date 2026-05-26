Tehnicianul de 56 de ani e pe cale să înceapă o nouă aventură profesională pe banca unei formații care e în căutarea gloriei de mulți ani.

Cosmin Olăroiu a plecat din fotbalul românesc, în 2007, când a lăsat Steaua pentru Al-Hilal (Arabia Saudită).

Deși sunt aproape 20 de ani de atunci, Oli a fost la doar opt echipe, în această perioadă. Printre ele și naționala Arabiei Saudite, pe care a pregătit-o doar pentru câteva săptămâni, pe durata Cupei Asiei din 2015.

Faptul că Olăroiu a schimbat mai rar echipele, într-un fotbal asiatic în care antrenorii au mandate scurte de obicei, mai ales în zona Golfului Persic, se datorează rezultatelor sale. Concret, românul a muncit atât de bine pe unde a fost, încât șederile sale s-au prelungit pe durata mai multor sezoane. Cel mai scurt mandat al lui Oli, la un club arab, a fost la Al-Sadd Doha (Qatar), de unde a plecat imediat după ce a cucerit Cupa Stelelor, în mijlocul sezonului 2010-2011. Dar și atunci, decizia a fost luată pentru că Mircea Sandu voia să-l numească pe Olăroiu pe banca naționalei, în locul lui Răzvan Lucescu. Ceea ce nu s-a mai întâmplat, întrucât regretatul Mircea Lucescu a dat o fugă până la București și a tras sforile pentru ca fiul său să fie păstrat pe banca primei reprezentative.

Cosmin Olăroiu a devenit selecționerul Emiratelor în mai 2025

Olăroiu, negocieri avansate cu Al-Jazira

Acum, pentru Olăroiu prinde contur un nou mandat scurt, sub nivelul celor pe care le-a mai avut în Asia ca durată. Pentru că, potrivit jurnaliștilor din Emirate, românul e pe cale să încheie raporturile contractuale cu Federația din Abu-Dhabi, la un an după numirea sa pe banca „albilor“.

Sport.ro a anunțat, încă de ieri, că Olăroiu e dorit de două cluburi locale, Al-Jazira și Al-Nasr Dubai. Astăzi, arabii au confirmat că, într-adevăr, selecționerul Emiratelor e mai aproape de clubul din Abu-Dhabi, un colos pe plan local.

Cosmin va prelua Al-Jazira, în proporție de 99%. Părțile au ajuns la un acord de principiu deja. Oficializarea numirii depinde de realizarea transferurilor pe care le-a cerut antrenorul român“, au scris arabii.

În ciuda resurselor financiare uriașe de care dispune, Al-Jazira a avut rezultate sub așteptări. În palmaresul clubului sunt doar trei titluri, ultimul cucerit în sezonul 2020-2021. De-a lungul anilor, Al-Jazira a fost pregătită de Ladislau Bölöni (2007-2008) și de Mirel Rădoi (2024).

Dacă va prelua această formație, ea va deveni a 4-a din CV-ul lui Olăroiu din Emirate, după Al-Ain, Al-Ahli Dubai și Sharjah. Cu aceste grupări, românul a cucerit un număr record de trofee: 16!

