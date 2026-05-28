La aproape 20 de ani de la una dintre cele mai intense duble din istoria fotbalului românesc, foștii jucători și antrenori ai celor două rivale s-au reunit pentru un meci demonstrativ plin de nostalgie.

Cosmin Olăroiu, antrenorul care a condus atunci Steaua spre semifinalele Cupei UEFA, a rememorat momentele trăite alături de „roș-albaștri” înaintea revederii de pe VOYO.

Olăroiu, poveste de cinci stele cu MM Stoica: „Era cu spatele, nu se uita la meci”

Tehnicianul aflat în prezent la naționala Emiratelor Arabe Unite a vorbit despre bucuria reîntâlnirii cu foștii jucători și despre emoțiile care încă persistă după două decenii.

„Sentimentele sunt de bucurie. Mi-am revăzut jucătorii după mulți ani. Acum i-am văzut și pe cei de la Rapid, cred că ambele echipe au realizat o performanță extrem de mare. Cred că toți au reușit să treacă peste barierele astea de competiție și au demonstrat că fotbalul unește oamenii.

Mi-am amintit de momentele petrecute înainte de meciuri. A fost frumos, e un sentiment frumos, mai ales că sunt niște oameni care au făcut ceva pentru sportul românesc.

Era firesc să înceapă aceiași care au jucat și în meciul cu Rapid. Jucătorii sunt okay, nu putem evalua, dar mă așteptam să fie puțin mai plinuți, dar sunt okay!

De simțit, parcă s-a petrecut acum 4-5 ani. Din păcate, au trecut 20! Amintirile sunt destul de puternice și rămân în mintea noastră.

Am atât de multe amintiri, și mai ales plăcute, cu acești băieți. Și de la acel meci am tensiunea… Îmi aduc aminte cum, la meciul retur, era la mine în birou. Era presiune foarte mare, am plecat și când m-am întors era foarte bucuros, s-a transformat în 5 minute. Îl întrebam în timpul meciului: «Câte minute mai sunt?» și el era cu spatele, nu se uita la meci.

Ar fi bine să avem, dar din păcate cred că crește distanța dintre noi și echipele din Europa și, din păcate, posibilitățile financiare îi ajută pe ei să crească mai mult, pe noi mai puțin”, a spus Olăroiu pentru VOYO.

În 2006, Steaua elimina Rapidul în sferturile Cupei UEFA, după 1-1 în Giulești și 0-0 pe fostul stadion „Lia Manoliu”.