Cosmin Olăroiu s-a despărțit de naționala Emiratelor Arabe Unite
Într-un comunicat oficial emis sâmbătă, Federația din Emiratele Arabe Unite a anunțat că a decis "încetarea colaborării cu selecționerul primei reprezentative, Cosmin Olăroiu, și cu stafful său tehnic. Federația le mulțumește pentru eforturile depuse alături de echipa națională".
Plecarea lui Olăroiu vine după ratarea calificării la Cupa Mondială. Naționala Emiratelor a jucat de două ori cu calificarea pe masă, toamna trecută, însă a pierdut atât duelul cu Qatar (1-2), cât și cele cu Irak (1-1 și 1-2).
În ultimele zile, Cosmin Olăroiu s-a aflat în România. Antrenorul a participat la reeditarea sfertului UEFAntastic dintre Steaua și Rapid, joi seară, pe "Arcul de Triumf".
Cosmin Olăroiu, pe cale să semnze acum cu Al-Jazira
"Oli" nu va sta departe de fotbal prea mult. Așa cum Sport.ro a scris recent, românul este pe cale să semneze cu Al-Jazira, una dintre formațiile de top din Emiratele Arabe Unite.
"Cosmin va prelua Al-Jazira, în proporție de 99%. Părțile au ajuns la un acord de principiu deja. Oficializarea numirii depinde de realizarea transferurilor pe care le-a cerut antrenorul român", a scris presa arabă, în urmă cu câteva zile.
În ciuda resurselor financiare uriașe de care dispune, Al-Jazira a avut rezultate sub așteptări. În palmaresul clubului sunt doar trei titluri, ultimul cucerit în sezonul 2020-2021. De-a lungul anilor, Al-Jazira a fost pregătită de Ladislau Bölöni (2007-2008) și de Mirel Rădoi (2024).
Dacă va prelua această formație, ea va deveni a 4-a din CV-ul lui Olăroiu din Emirate, după Al-Ain, Al-Ahli Dubai și Sharjah. Cu aceste grupări, românul a cucerit un număr record de trofee: 16!