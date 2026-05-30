Cosmin Olăroiu s-a despărțit de naționala Emiratelor Arabe Unite

Într-un comunicat oficial emis sâmbătă, Federația din Emiratele Arabe Unite a anunțat că a decis "încetarea colaborării cu selecționerul primei reprezentative, Cosmin Olăroiu, și cu stafful său tehnic. Federația le mulțumește pentru eforturile depuse alături de echipa națională".

Plecarea lui Olăroiu vine după ratarea calificării la Cupa Mondială. Naționala Emiratelor a jucat de două ori cu calificarea pe masă, toamna trecută, însă a pierdut atât duelul cu Qatar (1-2), cât și cele cu Irak (1-1 și 1-2).

În ultimele zile, Cosmin Olăroiu s-a aflat în România. Antrenorul a participat la reeditarea sfertului UEFAntastic dintre Steaua și Rapid, joi seară, pe "Arcul de Triumf".