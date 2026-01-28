Portarul român de la Udinese a pierdut postul de titular și, după cinci meciuri consecutive în care a fost rezervă, nu a mai prins nici lotul pentru partida câștigată de friulani cu Verona, scor 3-1.



În acest context, în Italia s-a vehiculat varianta unui transfer la Rapid, însă oficialii clubului din Giulești exclud această posibilitate.



Victor Angelescu: „Nu se pune problema!”



Prezent în studioul Prima Sport, Victor Angelescu a explicat că Rapid nu caută portar în această perioadă de mercato.



„Nu, nu se pune problema. Nu suntem în nicio discuție. A venit Iliev, avem doi portari de valoare, Aioani și Iliev, plus Briciu, un portar foarte bun, junior.

Îl avem și pe Ungureanu, care apără titular la Sepsi și, din ce pare, va promova. Este cel mai bun portar la vârsta lui și ne bazăm pe el în sezoanele viitoare. Nu se pune problema să mai aducem portar”, a declarat Angelescu.



În prezent, Rapid îi are în lot pe Marian Aioani, Dejan Iliev și Adrian Briciu, acesta din urmă fiind produs al academiei.



Răzvan Sava, cotat la 2,5 milioane de euro de Transfermarkt, este legitimat la Udinese din vara lui 2024 și a adunat 19 meciuri în Serie A.



Un singur trofeu are portarul în vitrina sa, mai exact titlul de campion al Superligii, câștigat cu CFR Cluj în sezonul 2021/22.

