“Fotbalul românesc aduce astfel un omagiu tinerilor suporteri ai echipei PAOK Salonic, decedaţi într-un cumplit accident rutier în apropierea localităţii Lugojel, judeţul Timiş.



Dumnezeu să-i odihnească în pace! Sincere condoleanţe familiilor greu încercate!”, se arată pe site-ul LPF.



Moment de reculegere în Superligă pentru suporterii lui PAOK Salonic



Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire



Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.



În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.



Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.



News.ro.