Dacă Rapid și-a anunțat titlul ca obiectiv, prezența lui Dinamo aproape de locurile fruntașe se numără printre surprizele acestui sezon. Echipa lui Zeljko Kopic a impresionat multe voci importante din fotbalul românesc, care o dau drept favorită pentru primul titlu după 19 ani.



”Horror” pentru Dinamo și Rapid în Europa! Simularea făcută de Football Meets Data



Cele două rivale ocupă locurile 2, respectiv 3, care ar asigura prezența în preliminariile UEFA Conference League la finele acestui sezon. Chiar dacă mai sunt câteva etape bune din sezonul regulat, dar și meciurile din play-off, specialiștii de la Football Meets Data au efectuat o simulare bazată pe clasamentul actual din Superligă, dar și din celelalte campionate.



Dacă lucrurile vor rămâne așa, Rapid și Dinamo ar începe sezonul european din turul doi preliminar al UEFA Conference League. Pentru că au lipsit ani buni din peisajul european, cele două mari rivale nu vor fi în urna capilor de serie în tururile preliminare și pot întâlni adversari horror.



Încă din turul doi, Rapid și Dinamo pot da peste echipe mult mai bine cotate, printre care Șahtior, FC Midtjylland, Gent, Panahtinaikos, Beșiktaș sau Dinamo Kiev.



Universitatea Craiova, de exemplu, stă mai bine la capitolul coeficient, deoarece a prins grupele Conference League în acest sezon, iar în anii precedenți a evoluat de mai multe ori în preliminarii. Oltenii ar fi în urna capilor de serie în turul din Champions League, dacă vor câștiga campionatul, dar lucrurile se vor schimba din următorul tur preliminar.



Ce adversari pot avea Dinamo și Rapid în preliminariile Conference League:



*simulare bazată pe situația actuală din campionatele europene



Șahtior Donețk (Ucraina)

FC Midtjylland (Danemarca)

Gent (Belgia)

Panathinaikos (Grecia)

Rakow (Polonia)

Jagiellonia (Polonia)

Lugano (Elveția)

AEK Larnaca (Cipru)

Olimpija Ljubljana (Slovenia)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Rijeka (Croația)

Beșiktaș (Turcia)

HJK Helsinki (Finlanda)

Hapoel Beer-Sheva (Israel)

FC Drita (Kosovo)

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Sparta Rotterdam (Olanda)

Zrinjski Mostar (Kosovo)

Gil Vicente (Portugalia)

Riga (Letonia)

Astana (Kazahstan)

SK Brann (Norvegia)

Zalgiris Vilnius (Lituania)

Shkendija (Macedonia de Nord)

FC Noah (Armenia)

Spartak Trnava (Slovacia)

Hajduk Split (Croația)

Pyunik Yerevan (Armenia)

NK Maribor (Slovenia)

Brondby IF (Danemarca)

Lienfield Belfast (Irlanda de Nord)

Karvina (Cehia)

Hamrun Spartans (Malta)

FC Vaduz (Liechtenstein)

F91 Dudelange (Luxemburg)

Tobol Kustanai (Kazahstan)

Milsami Orhei (Moldova)

Levadia Talinn (Estonia)

Paide Linnameeskond (Estonia)

Partizani Tirana (Albania)

Hiberian (Scoția)

HB Torshavn (Insulele Feroe)

Aris Limassol (Cipru)



Cum arată Superliga României la finalul etapei #23. FCSB, în cădere liberă. Rapid îi suflă în ceafă liderului Craiova



La finalul rundei cu numărul 23, Universitatea Craiova rămâne lider în clasament cu 46 de puncte. Rapid le suflă în coastă oltenilor cu 45 de puncte. Podiumul este completat de Dinamo cu 44 de puncte.



Campioana FCSB (locul 11) s-a îndepărtat la cinci lungimi de zona de play-off, după ce a fost umilită ”acasă”, pe Arena Națională, de CFR Cluj, scor 1-4, care a urcat pe 9.

