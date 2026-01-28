Chivu joacă tare! Inter a intrat în cursa pentru winger-ul care a „rupt” plasele în Franța, Anglia și Germania

Chivu joacă tare! Inter a intrat în cursa pentru winger-ul care a „rupt" plasele în Franța, Anglia și Germania
Inter domină Serie A sub comanda lui Cristian Chivu.

moussa diaby Inter Milano cristi chivu
La momentul redactării acestui articol, Inter Milano traversează o perioadă excelentă în Serie A, sub conducerea lui Cristian Chivu. 

După 22 de etape, „nerazzurrii” au adunat 52 de puncte și sunt lideri autoritari, cu 17 victorii, o remiză și patru înfrângeri.

AC Milan ocupă locul secund, cu 47 de puncte, Roma este pe poziția a treia, cu 43, la egalitate cu Napoli, echipă care completează top 4. 

Chivu intră în cursa pentru Moussa Diaby

Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, formația antrenată de Cristi Chivu este interesată de serviciile lui Moussa Diaby, winger legitimat în acest moment la Al-Ittihad.

Winger-ul parcurge un sezon bun la formația din Arabia Saudită și se poate lăuda cu 24 de meciuri jucate, trei goluri înscrise și 11 pase decisive livrate.

Al-Ittihad ocupă locul șase în primul eșalon fotbalistic din Arabia Saudită, cu 30 de puncte după 17 etape. Deasupra lor se află Al Taawon (35p), Al Qadisiya (39p), Al-Ahli Saudi (40p), Al-Nassr (40p) și Al-Hilal, lider cu 45 de puncte înregistrate.

Winger-ul născut la Paris are un trecut solid în fotbalul european, unde a evoluat pentru Bayer Leverkusen, Aston Villa, Crotone, dar și PSG.

Cele mai bune cifre le-a avut în Bundesliga, unde a strâns 172 de meciuri, 49 de goluri și 47 de assist-uri pentru „farmaciști”.

În vitrina sa regăsim cinci trofee:

  • Titlul în Franța cu PSG (2018/19)
  • UEFA Nations League cu naționala Franței (2021)
  • Titlul în Arabia Saudită cu Al-Ittihad (2024/25)
  • Cupa Arabiei Saudite cu Al-Ittihad (2024/25)
  • Supercupa Franței cu PSG (2018/19)
