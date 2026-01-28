Chivu joacă tare! Inter a intrat în cursa pentru winger-ul care a „rupt” plasele în Franța, Anglia și Germania

La momentul redactării acestui articol, Inter Milano traversează o perioadă excelentă în Serie A, sub conducerea lui Cristian Chivu.



După 22 de etape, „nerazzurrii” au adunat 52 de puncte și sunt lideri autoritari, cu 17 victorii, o remiză și patru înfrângeri.



AC Milan ocupă locul secund, cu 47 de puncte, Roma este pe poziția a treia, cu 43, la egalitate cu Napoli, echipă care completează top 4.



Chivu intră în cursa pentru Moussa Diaby



Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, formația antrenată de Cristi Chivu este interesată de serviciile lui Moussa Diaby, winger legitimat în acest moment la Al-Ittihad.



Winger-ul parcurge un sezon bun la formația din Arabia Saudită și se poate lăuda cu 24 de meciuri jucate, trei goluri înscrise și 11 pase decisive livrate.

