Sao Paulo ocupa primul loc in campionat, dupa ce s-au disputat 27 de etape.

Fostul fundas dreapta al Barcelonei, Dani Alves face senzatie in campionatul din tara natala. Acesta a fost reprofilat pe postul de mijlocas central, si potrivit SofaScore este primul in pase precise pe meci si al treilea cel mai bun in privinta paselor "cheie" pe meci. Acesta a jucat in 20 din cele 27 de meciuri din acest sezon, adunand 1788 de minute si reusind un gol si doua pase decisive.

Sao Paulo este lider in Seria A braziliana, adunand 56 de puncte in etapele jucate si avand un avans de 7 puncte peste locul 2, Flamengo (un meci mai putin jucat).

Dani Alves este cel mai titrat fotbalist din istorie, acesta castigand in cariera nu mai putin de 43 de trofee cu nationala Braziliei si echipele de club la care a evoluat.

Ultimul titlu castigat a fost in urma cu 12 ani, o performanta pe care spera sa o repete in acest sezon si care ar incununa o cariera stelara pentru unul din cei mai buni jucatori brazilieni din istorie.