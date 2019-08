Dani Alves a dat gol la debutul in tricoul lui Sao Paolo si i-a innebunit pe brazilieni! La 36 de ani, Alves a ajuns sa fie ATACANT: VIDEO

Dani Alves (36 de ani) a debutat cu gol in tricoul formatiei braziliene Sao Paolo. El a marcat in meciul disputat aseara contra celor de la Ceara. Sao Paolo s-a impus cu 1-0.

Dani Alves, care a mai jucat pentru Bahia, s-a intors in tara natala dupa mai bine de un deceniu si jumatate. Remarcat in fotbalul mare ca jucator de banda dreapta, Alves a ajuns sa joace atacant!

Dani Alves este unul dintre cei mai titrati fotbalisti din istorie, avand peste 40 de trofee castigate cu echipele de club la care a jucat: Sevilla, Barcelona, Juventus si PSG. El a castigat recent si Copa America cu nationala tarii sale, dupa 3-1 in finala contra celor din Peru.

⚽️???? O gol do #GoodCrazy, o gol de @DaniAlvesD2 para a vitória do @SaoPauloFC sobre o Ceará no Morumbi. Assista agora!

Quer ver mais? No GE: https://t.co/cXfwfC2axe pic.twitter.com/RQo1eFtT36