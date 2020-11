Reactia VEHEMENTA a lui Dani Alves fata de situatia actuala de la Barcelona: "Conducerea a ajuns, intre ghilimele, sa se prostitueze"

Dani Alves, jucatorul lui Sao Paulo, a declarat ca Barcelona este departe de filosofia cu care a dominat Europa in ultimii ani.

Fundasul brazilian a explicat pentru RAC1 ca nu ar fi ajuns niciodata sa paraseasca clubul, daca Barca l-ar fi trata corect. Alves puatea ajunge la Manchester City, nu la PSG. De asemenea, el a mai spus ca Bartomeu a fost sfatuit prost.

"Inainte Barcelona avea o identitate, acum este un club pentru cumparare si vanzare. Deci, va avea multi fotbalisti valorosi, dar care nu vor apara filosofia clubului. Incearca sa isi schimbe filosofia si este normal sa aiba probleme. Pentru mine si-a pierdut identitatea si trebuie sa treaca printr-un proces greu pentru a o recupera. Conducerea a ajuns, intre ghilimele, sa se prostitueze. Probabil ca presedintele a fost sfatuit prost", a declarat brazilianul pentru RAC1.

De asemenea, Dani Aves a vorbit despre plecare sa de la Barca si despre faptul ca putea ajunge la Manchester City.

"As fi stat acolo toata viata mea, dar mi s-a parut lipsit de respect sa ma arunce pe usa din spate. Daca m-ar fi tratat cum ar fi trebut, as fi tot la Barcelona. Am respins multi bani de la Real Madrid ca sa merg pe Camp Nou. Nu voiam sa fiu concediat, eu imi doream sa plec cand vreau. Discutasem cu Guardiola, dar pentru familie am mers la Paris. De asemenea, Neymar m-a sunat. Mai tarziu, Pep nu a mai vrut sa semneze, a fost un pic rautacios", a declarat fostul jucator de la Barcelona.

Brazilianul a debutat in tara natala, la Bahia, si a jucat de-a lungul carierei la Sevilla, Barcelona, Juventus si PSG. Dani Alves a ajuns cel mai titrat fotbalist din istorie, reusind sa castige 40 de trofee, printre care 3 Ligi ale Campionilor, 4 SuperCupe ale Europei, 6 titluri in Spania si 2 trofee Europa League.