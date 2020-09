Messi a declansat RAZBOIUL pe Instagram! Neymar, Dani Alves si Fabregas, ATAC CU TALPA la conducerea Barcelonei dupa plecarea lui Suarez

Leo Messi (33 ani) si-a luat la revedere de la Luis Suarez printr-o postare pe Instagram si a profitat pentru a lansa inca un atac la conducerea Barcelonei.

Starul argentinian a avut un mesaj pentru Luis Suarez, cel care i-a fost cel mai bun prieten de la Barcelona in cei 6 ani petrecuti pe Camp Nou. Leo a profitat de ocazie pentru a lansa inca un atac la conducerea Barcelonei, cu care se afla intr-un 'razboi' inca de la scandalul plecarii sale.

Capitanul a vorbit despre modul nedrept in care Suarez a fost indepartat de la club, iar reactiile nu au intarziat sa apara. Prima dintre ele si cea mai suprinzatoare, a fost a lui Neymar.

Starul brazilian a lasat un comentariu la postarea lui Messi in care a spus: "E incredibil modul in care fac lucrurile!".





Dani Alves nu s-a abtinut nici el si a comentat la postarea lui Messi: "Din pacate, asta este realitatea de foarte mult timp. Doar se confirma cu trecerea timpului. Nu este despre a castiga sau a pierde, stim asta, este despre respect, iar ei nu stiu sa respecte! Ramai tare, intr-un fel suntem alaturi de tine!"





Nici Cesc Fabregas nu a putut sa se abtina si a vorbit despre modul in care au fost tratati jucatorii cu experienta de la club: "Inteleg ca sunt lucruri care trebuie sa se intample. Jucatorii din generatia noastra, imbatranim...avem o varsta, iar Barcelona are nevoie de jucatori de top. Insa lucrurile ar putea fi facute intr-o alta forma. Vorbim despre jucatori care si-au dat viata pentru club, care sunt idoli, legende, care au castigat trofee. Lucrurile ar fi putut fi facute in alt mod, mai ales din respect pentru jucator".