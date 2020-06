Cel mai titrat fotbalist din istorie vrea sa revina intr-un campionat important din Europa! La ce echipa vrea sa joace Dani Alves

Desi a ajuns la 37 de ani, Dani Alves isi doreste sa revina la o echipa din Europa.

Fostul jucator de la Barcelona si Juventus activeaza in prezent in Brazilia, la Sao Paolo. El considera, insa, ca ar putea face o figura frumoasa la AC Milan, daca echipa de pe San Siro l-ar dori.

"As fi un star in echipa Milanului de azi. Varsta e doar un numar. Eu continui sa lupt cand joc fotbal. Inainte, alergam 12 kilometri pe meci, cand inteligent este sa alergi 8 kilometri, dar bine. de un lucru sunt sigur, nu vreau sa fiu injurat cand sunt pe teren. Cand nu voi mai putea juca, ma voi retrage", a declarat Dani Alves, in cadrul emisiunii Hoy No Se Sale.

Brazilianul a debutat in tara natala, la Bahia, si a jucat de-a lungul carierei la Sevilla, Barcelona, Juventus si PSG. Dani Alves a ajuns cel mai titrat fotbalist din istorie, reusind sa castige 40 de trofee, printre care 3 Ligi ale Campionilor, 4 SuperCupe ale Europei, 6 titluri in Spania si 2 trofee Europa League.