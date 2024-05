Fostul fotbalist a împlinit 41 de ani.

Deși atunci când fotbalistul a fost arestat a declarat că este dezamăgită de acțiunile soțului ei și de faptul că acesta a înșelat-o, Joana Sanz pare acum mai fericită ca niciodată.

Soția fotbalistului a fost prima care i-a urat un "La mulți ani". Modelul a transmis un mesaj cu impact care a luat lumea fotbalului prin surprindere, alături de o poză cu Dani Alves într-un capot.

"Mai mult decât un an. Un an pentru a începe din nou. Un an pentru a reconstrui. Un an pentru a transforma lacrimile de tristețe în lacrimi de bucurie. Un an de maturizare. Înapoi la soare. Te iubesc!" a fost mesajul pe care l-a transmis Joana Sanz, prin intermediul paginii sale oficiale de Instagram.

Ce a postat familia fotbalistului

Mama lui Alves a dorit, de asemenea, să împărtășească o imagine cu fiul ei și să-i dedice cuvinte dragi, în modul caracteristic al unei mame.

"La mulți ani, dragul meu. Dumnezeu să îți binecuvânteze viața în mod deosebit astăzi și întotdeauna. Sănătate, pace și viață lungă. Te iubesc, fiul meu." a fost mesajul Mariei Lucia Alves, postat pe pagina sa oficială de Instagram.

Ney Alves, cunoscutul artist de muzică latino, este fratele fostului fotbalist. Prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, relația celor doi frați a ieșit la iveală.

"La multi ani, pace și sănătate ție, frate! Dumnezeu să te binecuvânteze și să te protejeze! La mulți ani!" a fost mesajul lui Ney Alves.