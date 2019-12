Ea e profesoara de business a vedetelor din fotbal. A colaborat cu Ferguson si i-a invatat totul despre afaceri pe Kaka, Dani Alves si Pique

O profesoara de la Harvard Business School si a devenit mentor pentru multi fosti si actuali fotbalisti.

Anita Elberse a fost cea mai tanara femeie care a fost promovata la statutul de profesor in istoria Harvard Business School si s-a specializat in afacerile din entertainment si media. In 2012, dupa ce le-a prezentat studentilor ei studii de caz pentru tenismena Maria Sharapova si baschetbalistul LeBron James, Alex Ferguson, pe atunci in ultimul an ca manager al lui Manchester United, a contactat-o pe profesoara si i-a propus sa ii fie alaturi in acel ultim an. Colaborarea celor doi a aparut sub forma unui articol in prestigioasa publicatie Harvard Business Review, in cotombrie 2013, sub titlul „Ferguson’s Formula (Formula lui Ferguson)”.

Ulterior, Elberse a dezvoltat un program MBA pentru studentii interesati de domeniile entertainment, media si sport, la care Ferguson, Lindsey Vonn, Roger Federer, Andy Roddick, Wladimir Klitschko, Carmelo Anthony sau Dwayne Johnson au fost invitati sa le vorbeasca cursantilor, alaturi de alte mari personalitati din domeniul sportiv sau showbiz. Primul fotbalist care a urmat cursurile de la Harvard a fost Gerard Pique. Desi e inca fotbalist activ la cel mai inalt nivel, fundasul Barcelonei a dezvoltat deja proiectul Players’s Tribune si detine compania Kosmos, care a cumparat drepturile pentru Davis Cup pentru 3 miliarde de dolari. Pique a fost urmat de Kaka, Dani Alves, Mario Melchiot, Nuri Sahin, Ewin van der Sar, Tim Cahill si Oliver Kahn. La aceleasi cursuri au mai participat baschetbalistii Dwyane Wade, Isaiah Thomas, Chris Paul, Pau Gasol, Julius Randle, Kevin Love si Chris Bosh, tenismena Caroline Wozniacki, jucatorii de fotbal american Michael Strahan si Brandon Marshall, actorii Eric Christian Olsen si Channing Tatum si cantaretii LL Coll J si Ciara.

„Oamenii se uita la acesti sportivi si spun: ’Tu esti fotbalist, asta stii sa faci si asta e tot ce ar trebui sa faci’. Dar am invatat ca sportivii sunt persoane complexe si pot face mult mai multe lucruri decat ceea ce am vazut pe teren. Pot lucra sub o mare presiune, ca parte a unei echipe, ceea ce ii ajuta mult in afaceri. Trebuie doar sa le aratam ca stiu mai multe despre afaceri decat cred. Poate nu stiu inca jargonul si subtilitatile managementului financiar, dar sunt multe lucruri din business la care se pricep foarte bine”, a spus profesoana de business a vedetelor din fotbal.