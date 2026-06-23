GALERIE FOTO Irina Begu a învins-o pe Venus Williams, după trei ore de joc, la Bad Homburg

Irina Begu a învins-o pe Venus Williams, după trei ore de joc, la Bad Homburg Tenis
Marcu Czentye
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Rezultat remarcabil pentru jucătoarea din București, care a absentat din circuit opt luni.

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Irina BeguVenus WilliamsWTA Bad Homburg
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La 35 de ani, Irina Begu (211 WTA) a câștigat un meci de aproape trei ore împotriva multiplei campioane de Grand Slam, Venus Williams (46 de ani, 471 WTA).

În turneul WTA 500 de la Bad Homburg, Germania, sportiva din București s-a calificat în optimile de finală, după o partidă echilibrată, încheiată scor 6-2, 4-6, 7-6 (6).

Trei ore de tenis între Irina Begu (35 de ani) și Venus Williams (46 de ani)

În manșa inaugurală, jucătoarea din România și-a ținut serviciul până la capăt și a reușit două game-uri pe serva odinioară implacabilă a americancei Venus Williams.

Chiar dacă s-a desprins cu set și break avans, conducând cu 6-2 și 3-1, Irina Begu a suferit, în oglindă, ce reușise în setul întâi: două break-uri a semnat Venus Williams pe serva româncei pentru a-și atrage cinci din ultimele șase game-uri ale setului secund.

Begu a revenit incredibil în finalul setului decisiv

Dacă setul doi a depășit pragul orei cu opt minute, setul decisiv s-a întins până la 73 de minute, având un șir dramatic al evenimentelor. Întâi, Venus Williams s-a desprins spre victorie, făcând primul break în game-ul opt al meciului și desprinzându-se la 5-3. Reacția Irinei Begu a venit, obligatoriu, instant, iar plusul de formă a fost menținut de româncă inclusiv în tiebreak. Dincolo de un prim avantaj procurat în tiebreak de Venus, la 2-0, Begu l-a controlat, chiar dacă cu ezitări la primele două mingi de meci. A treia a fost fructificată de Begu, care și-a apropiat, prin această calificare, un premiu în valoare de €15,690.

Irina Begu

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Karolina Muchova, următoarea adversară a Irinei Begu

În competiția în care principală favorită la câștigarea trofeului este poloneza Iga Swiatek, Irina Begu o va întâlni, în faza ultimelor 16 jucătoare, pe Karolina Muchova din Republica Cehă.

Muchova, cap de serie numărul patru, este număr unsprezece mondial și a avut tur liber în manșa inițială.

Venus Williams

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