Echipa SURPRIZA de la care se poate retrage Dani Alves! Fostul fundas de la Barcelona e pregatit sa incheie o cariera fabuloasa

Dani Alves se gandeste la retragere si a vorbit despre o posibila ultima echipa la care sa joace.

Dani Alves a suprins pe toata lumea. Fundasul dreapta brazilian a lasat sa se inteleaga ca poate sa se retraga din postura de jucator a lui Boca Juniors.

Fostul fotbalist al Barcelonei si-a aratat intotdeauna admiratia pntru clubul argentinian, dar acum a mers mai departe si a lasat sa se inteleaga ca ar putea imbraca tricoul Bocai la finalul carierei. Dani Alves a mai fost prezent pe La Bombonera, stadionul clubului argentinian, si a declarat la acea vreme: "Sunt in templul fotbalului mondial."

"Este ceva diferit la aceasta echipa, ceva cu care ma identific.", a spus Alves intr-un live pe Instagram. In prezent, Dani Alves joaca pentru Sao Paulo si este cel mai bine platit jucator din campionaatul Braziliei. O despartire pare iminenta deoarece clubul nu ii mai poate sustine pretentiile salariale.

Dani Alves este jucatorul cu cele mai multe trofee cu echipele de club. Are 40 de titluri alaturi de Barcelona, PSG, Juventus si Sevilla. De asemenea, este unul din cei mai apreciati jucatori in ceea ce priveste caracterul sau. Si-a facut multi prieteni in cariera sa si are amintiri placute de peste tot.

Boca Juniors este una din cele mai titrate echipe din America de Sud. A castigat 33 de titluri in Argentina si a cucerit de sase ori Copa Libertadores. Acolo mai evolueaza alti jucatori care au scris istorie in Europa, precum Carlos Tevez sau Daniele de Rossi.