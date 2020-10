France Football a realizat topul celor mai buni fundasi dreapta din istorie! REACTIA FABULOASA a lui DANI ALVES cand a aflat ca NU este pe lista!

In contextul in care in acest an nu se va mai decerna Balonul de Aur din cauza pandemiei de Coronavirus, jurnalistii de la France Football au decis sa intocmeasca 'cel mai bun 11' din istoria fotbalului, sub numele de 'Ballon D'or Dream team'.

Astfel, au alcatuit o lista de 10 posibili candidati pentru titlul de cel mai bun jucator pentru fiecare post in parte, lista fiind realizata in baza votului cititorilor. Pentru postul de fundas dreapta topul include nume legendare precum Cafu, Carlos Alberto, Lilian Thuram sau Philipp Lahm.

Insa ce a atras atentia cel mai mult asupra acestei liste este absenta lui Dani Alves, primul fotbalist din istorie care a castigat 40 de trofee la nivel de echipe de club. Intrebat fiind ce parere are despre neincluderea sa in Top 10, Dani Alves a postat pe Twitter ca: "Titlurile individuale fac oamenii sa devina egoisti. Nu ma deranjeaza deloc ca nu sunt pe aceasta lista, nu traiesc pentru asta. Misiunea mea este de a inspira oamenii sa continue sa viseze".

Este de remarcat faptul ca niciunul din fotbalisti inclusi in acest top nu se mai afla in activitate.

