Hernan Crespo a fost prezentat oficial la Sao Paulo! Ce super legenda se intoarce la club alaturi de argentinian

Dupa ce a pregatit-o pe Defensa y Justicia din prima liga argentiniana, Crespo a fost prezentat oficial la Sao Paulo.

Fost jucator pentru mai multe echipe din Italia, Crespo incearca sa-si faca loc si in lumea antrenorilor. Dupa ce si-a inceput cariera de antrenor la echipe U19 a lui Parma, argentinianul a mai pregatit-o pe Modena, Banfield si Defensa y Justicia, pana sa ajunga la Sao Paulo. La clubul brazilian va fi adus si Ricardo Kaka, fostul sau coechipier de la AC Milan, insa nu se stie exact ce post va ocupa.

Crespo a vorbit despre provocarea pe care o are si ambitia de a reusi sa dovedeasca ca merita sa fie antrenor. "Rolul lui Kaka va fi decis de conducerea clubului. Nu pot sa spun decat ca a fost o surpriza frumoasa, mi-a trimis un mesaj, nu ma asteptam sa ne reintalnim. Vorbim despre o legenda a fotbalului mondial, nu doar a lui Sao Paouo. De cand aveam 18 ani si am debutat la River Plate, un alt mare club Sud-American, am simtit presiunea. Sunt obisnuit sa traiesc cu ea, atat ca jucator, cat si ca antrenor", a declarat Hernan Crespo la prezentarea oficiala.