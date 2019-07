"Hei, Dani! Ti-am vazut CV-ul, nu e rau!" OFERTA AMUZANTA primita de Dani Alves: cum a incercat un club din San Marino sa-l convinga

Dani Alves este jucator liber de contract si isi cauta o noua echipa.

Jucator cu 40 de trofee castigate, cu echipe precum PSG, Barcelona sau Juventus in CV, Dani Alves nu are angajament in acest moment. Brazilianul a postat un mesaj amuzant pe retelele de socializare in care isi intreba prietenii virtuali unde si-ar putea depune CV-ul pentru a obtine un contract bun.

Tre Fiori, club din San Marino, i-a raspuns lui Dani Alves. Formatia din San Marino a raspuns in aceeasi nota lui Alves si au incercat sa-l convinga promitandu-i o portie delicioasa de piadina.



"Hei, Dani! Ti-am vazut CV-ul, nu e rau! Noi suntem Tre Fiori, cea mai titrata echipa din Republica San Marino. Hai la noi ca sa castigi mai multe trofee. Ne-am bucura sa te primim aici, in San Marino. Fotbalul bun si o piadina delicioasa te asteapta, iar asta este propunerea noastra. Ce spui? Realizarile noastre sau piadina te-au convins?", a raspunsul celor din San Marino pe retelele de socializare.

Dani Alves a ramas liber de contract dupa ce intelegerea sa cu PSG a ajuns la final in aceasta vara, iar cele doua parti nu au ajuns la un acord pentru prelungire.