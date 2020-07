Barcelona a reusit transferul noului pusti-minune al Braziliei! Cine este mijlocasul care va ajunge in curand pe Camp Nou

Barcelona a realizat cel de-al cincilea transfer al verii.

Potrivit ESPN, catalanii i-au activat clauza de cumparare a jucatorului Gustavo Maia, in varsta de 19 ani, de la FC Sao Paolo.

Reprezentantii clubului brazilian au dezvaluit ca inca din luna martie Barcelona s-a asigurat de acest transfer, trimitand atunci 900.000 de euro. In aceste zile, echipa de pe Camp Nou a activat clauza de transfer in valoare de 4,5 milioane de euro, iar in urmatoarea perioada fotbalistul va ajunge in Spania.

Conform aceleiasi surse, Sao Paolo a acceptat transferul, pastrand 30% din valoarea viitorului transfer al mijlocasului brazilian.

Pentru Barcelona, Gustavo Maia este al cincilea transfer al acestei veri, dupa Pjanic (de la Juventus), Trincao (de la Braga), Fernandes (de la Palmeiras) si Pedri (de la Las Palmas).

São Paulo vende Gustavo Maia por R$ 27,5 milhões ao Barcelona e ganha respiro financeiro para temporadahttps://t.co/Iz6nCrgK8T#FutebolNaESPN #LaLigaNaESPN — ESPN Brasil (de ????) (@ESPNBrasil) July 13, 2020