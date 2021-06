"Daca imi spune Koeman ca trebuie sa plec, renunt la fotbal!" Reactia lui Pique dupa ce a fost intrebat daca vrea sa plece de la Barcelona

Gerard Pique (34 ani) este unul dintre veteranii din vestiarul Barcelonei.

Fundasul spaniol a vorbit despre viitorul sau intr-un stream al deja cunoscutului Ibai, cel care a mai adus fotbalisti cunoscuti in Twitch-urile sale, precum Sergio Aguero. Pique a fost ultimul invitat al renumitului youtuber si a discutat si despre Barcelona.

Intrebat daca vrea sa plece de la clubul in tricoul caruia a scris istorie, Pique a oferit un raspuns care i-a emotionat pe fani.

"Daca maine imi spune Koeman ca trebuie sa plec de la echipa, voi renunta la fotbal. Nu voi juca pentru o alta echipa in afara de Barcelona. Banii nu ma vor face mai fericit decat ma face faptul ca joc pentru clubul asta. Nu voi juca pentru o alta emblema", a spus Pique, citat de Mundo Deportivo.

Pique a fost crescut in academia Barcelonei, La Masia, insa in 2004, Manchester United l-a cumparat pentru 5.25 milioane de euro. Ulterior, catalanii l-a adus inapoi in 2008, iar de atunci a scris istorie, fiind implicat in una dintre cele mai bune perioade din istorie ale Barcelonei.

30 de trofee a castigat Gerard Pique alaturi de Barcelona de-a lungul celor 13 ani petrecuti pe Camp Nou.