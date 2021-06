VIDEO | Griezmann, tu esti?! Transformare incredibila a francezului fata de meciurile de la Barcelona! Gol superb din 'foarfeca'

Dupa un sezon nu foarte reusit, Antoine Griezmann se indreapta in forma maxima catre EURO 2020.

Evolutiile lui Griezmann la Barcelona nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor in ultimii doi ani, insa fotbalistul pare schimbat cand vine vorba de jocurile pentru nationala Frantei, lucru dovedit si la ultima partida amicala castigata de "Cocosul Galic", 3-0, in compania Bulgariei.

Folosit intr-un alt sistem tactic, 4-2-3-1, fata de 3-5-2 sau 4-3-3 de la Barcelona, Griezmann gaseste mai usor spatiile si se descurca mult mai bine intr-un modul de joc apropiat de cel la care a performat cel mai bine, 4-4-2, la Atletico, ca drept dovada sta si golul reusit in ultima partida de pregatire inainte de EURO 2020.

Dupa o minge lucrata in partea stanga, centrata in careu si deviata de fundasii adversi, Griezmann a avut prezenta de spirit si a reluat din foarfeca spre poarta bulgarilor, iar balonul a ajuns in poarta, cu noroc, dupa o noua usoara deviere a fotbalistiilor adversi.



GRIEZMANN WENT FOR THE SPECTACULAR ???? pic.twitter.com/JhuY0VEu2e — ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2021

Totusi, nu doar golul poate fi remarcat in prestatiile jucatorului francez, dar si activitatea si participarile mult mai dese pe care le are in constructia atacurilor echipei, fata de nivelul de la Barcelona.