Gianni Infantino e noul presedinte al FIFA! Mesajul lui Sandu pentru Burleanu: "Prieteniile nu atarna de un vot, relatiile nu te califica la turnee"

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Gianni Infantino e noul presedinte al FIFA! Mesajul lui Sandu pentru Burleanu: "Prieteniile nu atarna de un vot, relatiile nu te califica la turnee"

Gianni Infantino e noul presedinte al FIFA! Mesajul lui Sandu pentru Burleanu: "Prieteniile nu atarna de un vot, relatiile nu te califica la turnee"

Gianni Infantino e noul presedinte al FIFA! Mesajul lui Sandu pentru Burleanu: "Prieteniile nu atarna de un vot, relatiile nu te califica la turnee"

Gianni Infantino are sprijinul oficial a peste 200 de ţări pentru realegerea în funcţia de preşedinte al FIFA, în ciuda problemelor apărute după scandalul din jurul suspendării lui Folarin Balogun.

Susținere uriașă pentru Gianni Infantino

Conform publicaţiei britanice The Guardian, se pare că doar câteva dintre cele 211 asociaţii membre ale FIFA nu au trimis încă scrisori de susţinere pentru Infantino, care este pe cale să fie votat cu o majoritate covârşitoare pentru un al patrulea mandat, la congresul din martie 2027. Un număr mic de ţări europene se numără printre excepţii, Germania fiind cea mai importantă federaţie care nu şi-a anunţat încă sprijinul oficial.

Candidaţii pentru şefia FIFA trebuie propuşi până pe 18 noiembrie, dar, în acest moment, Infantino este singurul candidat, iar unele federaţii naţionale consideră că au fost supuse unor presiuni persistente din interiorul FIFA pentru a-şi confirma loialitatea. În teorie, acest lucru nu ar trebui permis în temeiul codului de etică al FIFA.

Subiectul unui candidat susţinut de Europa care să candideze împotriva lui Infantino a câştigat legitimitate în spatele uşilor închise în ultimele 10 zile, dar perspectiva ca mai multe federaţii să se hotărască asupra unui nume pare îndepărtată.

UEFA, în opoziție față de FIFA

UEFA şi-a exprimat clar opoziţia faţă de FIFA în legătură cu o serie de probleme recente, cum ar fi incidentul Balogun şi interzicerea arbitrului somalez Omar Artan la Cupa Mondială, dar nu este clar dacă şefii forului european decişi să susţină oficial un concurent pentru alegeri.

Asociaţiile membre FIFA se vor reuni sâmbătă, la New York, deşi, având în vedere că Infantino conduce reuniunea, este puţin probabil ca subiectul scandalurilor recente să fie pus pe ordinea de zi. Subiectele de discuţie se vor axa, posibil, pe performanţa financiară a Cupei Mondiale şi beneficiile ulterioare care ar putea fi transferate către federaţiile de fotbal.

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