Da pentru Argentina, nu pentru Franța! FIFA a acceptat solicitarea sud-americanilor înaintea semifinalelor de la Mondial

Da pentru Argentina, nu pentru Franța! FIFA a acceptat solicitarea sud-americanilor înaintea semifinalelor de la Mondial CM 2026
SPORT.RO
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Anglia și Argentina se vor înfrunta în semifinalele Cupei Mondiale, miercuri, de la ora 22:00, la Atlanta.

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Didier DeschampsFrantaArgentinaAngliaFIFA
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Antonio Rattin, unul dintre cei mai mari mijlocaşi argentinieni, care a jucat la Cupele Mondiale din 1962 şi 1966 şi şi-a petrecut întreaga carieră la clubul Boca Juniors, a decedat, sâmbătă, la vârsta de 89 de ani.

Jucătorii Argentinei vor purta banderole negre la meciul cu Anglia

Federația Argentiniană de Fotbal a solicitat FIFA permisiunea ca jucătorii lui Lionel Scaloni să poarte banderole negre, în semn de omagiu, și la partida cu Anglia de miercuri. Forul mondial a acceptat cererea sud-americanilor, scrie A Bola.

De altfel, jucătorii Argentinei au purtat banderolele negre și la partida cu Elveția, din sferturile de finală, scor 3-1 după prelungiri.

Decizia FIFA vine însă după ce, în faza grupelor, naționala Franței a avut o solicitare similară, care a fost respinsă. Mama selecționerului Didier Deschamps a decedat, iar Federația Franceză a anunțat inițial că jucătorii vor purta banderole negre.

Până la urmă, francezii au jucat fără banderolele respective partida cu Norvegia (4-1). Plecat de urgență în Franța, Didier Deschamps a fost înlocuit la ultimul joc din grupe de secundul Guy Stephan.

Decizie istorică luată de FIFA! Cine va arbitra Anglia - Argentina, în semifinalele CM 2026

FIFA l-a delegat la această partidă pe centralul american de origine marocană Ismail Elfath (44 de ani), care va fi ajutat la cele două linii de alți doi americani, Corey Parker și Kyle Atkins. Cei doi arbitrii de rezervă vor fi italienii Maurizio Mariani și Daniele Bindoni.

Este pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale când FIFA trimite la ambele semifinale arbitrii din zona CONCACAF, potrivit statisticianului MisterChip. La Franța - Spania a fost trimis Ivan Barton, din El Salvador.

În plus, ultima dată când semifinalele au fost conduse de arbitrii din aceeași confederație s-a întâmplat la Mondialul din 2002, când FIFA a ales un oficial din Elveția și altul din Danemarca.

Ismail Elfath a arbitrat până acum trei meciuri la Cupa Mondială, două în faza grupelor (Olanda - Japonia 2-2, Uruguay - Spania 0-1) și unul în optimile de finală (Brazilia - Norvegia 1-2).

Elfath este arbitru FIFA din 2016 și are în palmares finala Cupei Intercontinentale dintre PSG și Flamengo, din 2025.

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