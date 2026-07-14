'Fericit' că a putut evolua în meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal împotriva Belgiei, după ce FIFA i-a anulat suspendarea, atacantul american Folarin Balogun a declarat marți că știa că decizia 'va stârni multe controverse', relatează AFP.

'Reacția mea inițială a fost să fiu fericit că am revenit în lot', a spus Balogun la postul american CBS. 'Dar, când am început să mă gândesc la asta, știam că va stârni multe controverse. Și aproape că puteam simți o oarecare stare de neliniște în rândul coechiperilor mei, pentru că era o situație inedită', a adăugat internaționalul.

În șaisprezecimile de finală, atacantul echipei Monaco a primit un cartonaș roșu după ce a călcat pe piciorul fundașului bosniac Tarik Muharemovic, o decizie pe care a considerat-o nedreaptă, explicând: 'Atunci când o acțiune nu este intenționată, nu ar trebui să se acorde niciodată cartonaș roșu'.

Inițial suspendat pentru meciul din optimile de finală împotriva 'diavolilor roșii', Balogun a văzut cum sancțiunea sa, spre surprinderea tuturor, a fost comutată de Comisia de disciplină a FIFA într-o suspendare cu amânarea executării pentru un singur meci, sub rezerva unei perioade de probă de un an.

Această decizie, amplificată de faptul că președintele SUA, Donald Trump, l-a sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a cere reanalizarea sancțiunii, a declanșat un val de critici, în special din partea federației belgiene și a UEFA.

'Am încercat să mă concentrez cât am putut de bine pe măsură ce se apropia meciul. Dar a fost dificil, era mult zgomot din exterior, iar acest lucru este greu de evitat', a adăugat jucătorul în vârstă de 25 de ani.

În cele din urmă, Balogun a fost titular în meciul din optimile de finală, câștigat categoric (4-1) de Belgia în fața uneia dintre țările gazdă ale Cupei Mondiale din 2026.

AGERPRES