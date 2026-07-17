Cu ce l-a surprins David Popovici pe rivalul Pan Zhanle: „Am făcut o scurtă pauză”

Multiplul campion la înot David Popovici a făcut o vizită la Castelul Peleş împreună cu sportivul chinez Pan Zhanle, cu care se află într-un cantonament comun în România.

“Între antrenamente şi competiţii, cele mai frumoase momente sunt cele trăite împreună.

Alături de Pan, echipele noastre şi câţiva prieteni, am făcut o scurtă pauză de la bazin pentru a admira frumuseţea peisajelor montane şi pentru a descoperi povestea unuia dintre cele mai valoroase monumente istorice şi arhitecturale ale României, Castelul Peleş, Sinaia.

A fost o experienţă despre prietenie, schimb de culturi şi bucuria de a crea amintiri dincolo de sport. Pentru că performanţa uneşte, dar momentele petrecute împreună rămân cele mai valoroase”, a notat Popovici pe Facebook.

Pan Zhanle este deţinătorul recordului mondial în proba de 100 metri liberi, a venit în România la sfârşitul lunii iunie, scrie News.ro.