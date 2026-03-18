Mai exact, aceștia au acuzat faptul că rezultatul a fost influențat de decizia jucătorilor senegalezi de a părăsi terenul chiar înainte de penalty-ul dictat pentru Maroc în finalul partidei.

Aceștia au revenit pe teren după mai bine de zece minute, dar Brahim Diaz a ratat execuția și, în cele din urmă, Senegalul a câștigat marele trofeu după un gol marcat de Pape Gueye.

L'Equipe a dezvăluit cum a câștigat Maroc procesul pentru Cupa Africii

Nemulțumiți, senegalezii au anunțat că își vor căuta dreptatea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), iar dacă nu vor avea câștig de cauză, pot pierde și o sumă uriașă, obținută în urma performanței de la Cupa Africii.

Între timp, francezii de la L'Equipe au dezvăluit pasajele din regulament de care au profitat marocanii în apelul făcut la CAF. Și au început cu articolul 82, care precizează clar că ”dacă, din orice motiv, o echipă părăsește terenul înainte de finalul partidei fără permisiunea arbitrului, va fi considerată pierzătoare și va fi definitiv eliminată din competiție”.

Apoi juriul a aplicat și articolul 84, în care se explică faptul că ”echipa care a încălcat prevederile articolelor 82 și 83 va fi permanent exclusă din competiție și va pierde meciul cu 3-0”.

Acestea fiind spuse, rămâne de văzut care vor fi șansele senegalezilor de a-și câștiga dreptatea la TAS. Până la pronunțarea unei decizii din partea forului de la Lausanne, Maroc este oficial campioană în Cupa Africii, cu un rezultate de 3-0 la ”masa verde”. Pentru ei este al doilea triumf din istoria competiției, după cel din 1976.

Senegalezii merg la TAS după ce au pierdut Cupa Africii la masa verde

“Federaţia de Fotbal din Senegal denunţă decizia injustă, fără precedent și inacceptabilă care discreditează fotbalul african. Pentru a apăra drepturile și interesele fotbalului senegalez, federația va iniția, cât mai rapid posibil, o procedură de apel în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne“, a transmis Senegalul, prin intermediul unui comunicat oficial.