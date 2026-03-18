Finala de la Rabat a fost una extrem de tensionată, mai ales spre finalul partidei. Senegalezii au părăsit terenul în semn de protest după ce arbitrul a acordat un penalty controversat pentru marocani, în urma unei analize VAR.

După mai bine de zece minute, jucătorii senegalezi au revenit pe teren, dar Brahim Diaz a ratat lovitura de la 11 metri după ce a încercat o ”Panenka”. Tot senegalezii au dat lovitura prin golul marcat de Pape Gueye, astfel că au câștigat marele trofeu.

Senegalul poate merge la TAS după ce a pierdut la ”masa verde” Cupa Africii

Nemulțumiți, oficialii marocani au depus o contestație la CAF prin care au reclamat că gestul adversarilor a influențat desfășurarea finalei. Și au avut câștig de cauză!

Spre surprinderea tuturor, Maroc a fost declarată noua campioană a Africii, dar Senegalul își va căuta dreptatea la TAS, anunță RMC Sport.

”Federația Senegaleză de Fotbal poate face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (CAS), singurul organism competent să se pronunțe asupra acestui caz după decizia juriului de apel. Această decizie poate fi contestată la TAS în termen de zece zile. Instituția cu sediul la Lausanne va examina apoi cazul mai amănunțit pentru a menține sau a anula sancțiunea impusă de CAF”, au scris francezii.

Prin urmare, rezultatul finalei a fost anulat, iar meciul a fost omologat cu scorul de 3-0 pentru Maroc. Astfel, Maroc a fost declarată oficial câștigătoarea competiției, obținând al doilea titlu din istorie, primul după triumful din 1976.

Prima reacție din Senegal după decizia CAF: „Pentru eternitate”

Prima reacție din tabăra senegaleză nu a întârziat să apară. Fundașul central Moussa Niakhate a publicat pe rețelele sociale o fotografie de la festivitatea de premiere, în care apare cu trofeul câștigat pe teren.

Mesajul transmis de jucător a fost unul scurt, dar sugestiv: „Pentru eternitate”.