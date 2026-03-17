Deși Senegal câștigase pe teren trofeul, scor 1-0 cu Maroc, Confederația Africană de Fotbal a anulat rezultatul și a decis ca titlul să fie acordat Marocului.

În timpul meciului, senegalezii au părăsit terenul în semn de protest, după ce arbitrul a acordat un penalty pentru gazde în urma analizei VAR.

Partida a fost întreruptă mai bine de zece minute, iar jucătorii Senegalului au revenit pe teren abia după intervenția căpitanului Sadio Mane.

Penalty-ul a fost executat de Brahim Diaz, care a încercat o „Panenka”, însă execuția a fost ratată. Pe final, Senegal a dat lovitura prin golul marcat de Pape Gueye în prelungiri și a sărbătorit cucerirea trofeului.

Senegal pierde trofeul Cupei Africii la masa verde

La scurt timp după meci, federația marocană a depus o contestație la CAF, unde a susținut că gestul jucătorilor senegalezi de a părăsi terenul a influențat desfășurarea finalei.

Două luni mai târziu, Comisia de Apel a CAF a dat verdictul final. În baza articolelor 82 și 84 din regulament, forul african a decis că protestul Senegalului reprezintă o încălcare gravă a regulilor și a considerat că echipa a refuzat practic să continue jocul.