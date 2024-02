"Super Vulturii" au deschis scorul prin William Troost-Ekong (38), dar ivorienii au egalat prin Franck Kessie (62), golul victoriei "Elefanţilor" fiind înscris de Sebastien Haller (81). La ambele goluri ale învingătorilor centrările au fost furnizate de Simon Adingra.

Ivorienii au cucerit al treilea lor titlu continental, după cele din 1992 şi 2015, după ce au mai disputat finale în 2006 şi 2012. Nigeria rămâne cu trei trofee de campioană a Africii (1980, 1994, 2013).

Victoria gazdelor părea improbabilă după ce ivorienii au fost surclasaţi de Guineea Ecuatorială cu 4-0 în grupă, eşec care a provocat demiterea selecţionerului Jean-Louis Gasset.

''Elefanţii'', conduşi de interimarul Emerse Fae, au primit o nouă şanse odată cu calificarea cu emoţii, de pe locul al treilea din grupă, iar apoi au eliminat Senegalul (5-4) şi Mali (2-1), ambele la loviturile de departajare, trecând apoi şi de RD Congo (1-0) în semifinale.

Sebastien Haller a fost depistat cu cancer în luna iunie 2022, iar la sfârșitul lui noiembrie ivorianul deja fusese supus la două intervenții chirurgicale din cauza bolii.

Publicația Bild scria în decembrie 2022 că fotbalistul ar putea reveni la antrenamente la începutul lui 2023, iar Borussia Dortmund a făcut public pe 9 ianuarie 2023 faptul că atacantul se pregătește cu echipa.

La un an distanță de la această încercare, Sebastien Haller a reușit o performanță remarcabilă, reușind să marcheze golul care a calificat naționala în finala Cupei Africii, apoi a înscris pentru victoria finală.

Truly emotional moment for ????????Sébastien Haller as he was surrounded by loved ones to celebrate another big win. #AFCON2023

Won the battle against cancer and now the battle for his country of birth with two crucial strikes in the Semis and finals.❤❤❤❤ pic.twitter.com/CE0Qa1zuFz