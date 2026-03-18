Marocanii și-au căutat dreptatea cu o contestație la CAF, reclamând faptul că gestul adversarilor de a ieși de pe teren după dictarea unei lovituri de la 11 metri a influențat decisiv soarta partidei, mai ales că au trecut mai bine de zece minute până la reluarea jocului.

Brahim Diaz a ratat execuția atunci. A încercat o ”scăriță”, iar trofeul a ajuns tot la senegalezi după ce Pape Gueye a dat lovitura.

Senegalul poate pierde o sumă uriașă după decizia CAF

Decizia CAF îi acordă trofeul Marocului la ”masa verde”, primul după 50 de ani în Cupa Africii. Senegalezii vor merge, însă, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) pentru a contesta decizia.

Dacă se va menține, atunci Senegalul poate pierde o sumă importantă. Pentru succesul din Cupa Africii, aceștia au încasat nu mai puțin de șapte milioane de euro, o ”sumă record” în istoria competiției, așa cum scrie Sports.Yahoo.com.

Și Marocul a încasat o sumă impresionantă pentru parcursul din competiție, de aproximativ patru milioane de euro. Rămâne, însă, de văzut ce se va întâmpla cu banii câștigați dacă Senegal nu va avea câștig de cauză la TAS.

Prima reacție din Senegal după decizia CAF: „Pentru eternitate”

Prima reacție din tabăra senegaleză nu a întârziat să apară. Fundașul central Moussa Niakhate a publicat pe rețelele sociale o fotografie de la festivitatea de premiere, în care apare cu trofeul câștigat pe teren.

Mesajul transmis de jucător a fost unul scurt, dar sugestiv: „Pentru eternitate”.