Finala Cupei Africii a fost controversată, cu un final nebun. Jucătorii Senegalului au ieșit de pe teren după ce arbitrul a acordat o lovitură de la 11 metri după consultarea VAR pentru Maroc, dar au revenit după mai bine de zece minute.

Brahim Diaz a ratat penalty-ul, după ce a încercat o ”scăriță”, iar senegalezii au pus mâna pe trofeu după golul marcat de Pape Gueye: s-a încheiat 1-0, iar marocanii și-au căutat dreptatea la CAF.

Senegalezii merg la TAS după ce au pierdut Cupa Africii la masa verde

Mai exact, aceștia au reclamat faptul că gestul senegalezilor a influențat rezultatul final al partidei, iar CAF le-a dat dreptate. La două luni distanță, Cupa Africii a ajuns, la ”masa verde”, către Hakimi și colegii săi.

Reacția senegalezilor nu s-a lăsat așteptată. Prin intermediul unui comunicat oficial, aceștia au anunțat că vor reclama decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) ”în cel mai scurt timp posibil”.

“Federaţia de Fotbal din Senegal denunţă decizia injustă, fără precedent și inacceptabilă care discreditează fotbalul african. Pentru a apăra drepturile și interesele fotbalului senegalez, federația va iniția, cât mai rapid posibil, o procedură de apel în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne“, a transmis Senegalul, prin intermediul unui comunicat oficial.