FOTO Postarea care a rupt internetul după ce Senegal a pierdut Cupa Africii la "masa verde": "Nu e AI, e realitate"

Postarea care a rupt internetul după ce Senegal a pierdut Cupa Africii la ”masa verde”: ”Nu e AI, e realitate” Fotbal extern
Senegalul a primit o lovitură de proporții, la două luni de la finala dramatică de la Rabat, câștigată în fața Marocului cu 1-0.

Marocanii au reclamat la CAF că gestul adversarilor, de a ieși de pe teren chiar înainte de executarea loviturii de la 11 metri a lui Brahim Diaz, a influențat decisiv soarta finalei. Și au avut câștig de cauză, doar că lucrurile nu vor rămâne, momentan, așa.

Moussa Niakhate, reacția care a ”rupt internetul” după decizia CAF

Federația de Fotbal din Senegal a anunțat printr-un comunicat oficial că își va căuta dreptatea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS). Dacă decizia nu va fi întoarsă, atunci senegalezii pot pierde și o sumă uriașă.

Decizia luată de CAF a stârnit multe reacții din partea jucătorilor Senegalului. Mulți dintre aceștia au postat fotografii cu trofeul, fără a transmite neapărat un mesaj scris, dar cel mai ”activ” a fost Moussa Niakhate (30 de ani), fundașul lui Olympique Lyon.

Printre fotografiile postate de acesta se numără și una de la festivitatea de premiere, în care Niakhate admiră trofeul. Mesajul său a ”rupt internetul” într-un timp foarte scurt: ”Nu e AI, e realitate”.

Până la pronunțarea unei decizii din partea TAS, Maroc este oficial campioană în Cupa Africii, cu un rezultate de 3-0 la ”masa verde”. Pentru ei este al doilea triumf din istoria competiției, după cel din 1976.

Senegalezii merg la TAS după ce au pierdut Cupa Africii la masa verde

“Federaţia de Fotbal din Senegal denunţă decizia injustă, fără precedent și inacceptabilă care discreditează fotbalul african. Pentru a apăra drepturile și interesele fotbalului senegalez, federația va iniția, cât mai rapid posibil, o procedură de apel în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne“, a transmis Senegalul, prin intermediul unui comunicat oficial.

