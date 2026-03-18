Marocanii au reclamat la CAF că gestul adversarilor, de a ieși de pe teren chiar înainte de executarea loviturii de la 11 metri a lui Brahim Diaz, a influențat decisiv soarta finalei. Și au avut câștig de cauză, doar că lucrurile nu vor rămâne, momentan, așa.

Moussa Niakhate, reacția care a ”rupt internetul” după decizia CAF

Federația de Fotbal din Senegal a anunțat printr-un comunicat oficial că își va căuta dreptatea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS). Dacă decizia nu va fi întoarsă, atunci senegalezii pot pierde și o sumă uriașă.

Decizia luată de CAF a stârnit multe reacții din partea jucătorilor Senegalului. Mulți dintre aceștia au postat fotografii cu trofeul, fără a transmite neapărat un mesaj scris, dar cel mai ”activ” a fost Moussa Niakhate (30 de ani), fundașul lui Olympique Lyon.

Printre fotografiile postate de acesta se numără și una de la festivitatea de premiere, în care Niakhate admiră trofeul. Mesajul său a ”rupt internetul” într-un timp foarte scurt: ”Nu e AI, e realitate”.